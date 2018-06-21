ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin devam etmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne "karışık" seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsası güne "karışık" seyirle başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 76,37 puan (yüzde 0,31) azalışla 24.581,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,95 puan (yüzde 0,03) düşüşle 2.766,37 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 17,58 puan (yüzde 0,23) artışla 7.799,10 puana yükselerek rekor seviyeden açıldı. Endekste işlem gören ve dün rekor puanla kapanan Facebook ve Netflix hisseleri bugünkü açılışta sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,7 yükseldi. 

Kaynak: AA

Son dakika abd New York borsası borsa

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.