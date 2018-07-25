New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 60,17 puan (yüzde 0,24) düşüşle 25.181,77 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,01 puan (yüzde 0,04) azalışla 2.819,39 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 8,82 puan (yüzde 0,11) değer kazanarak 7.849,59 puana yükseldi.
Açılışta, ABD'li otomotiv firması General Motors'un hisseleri yüzde 6,1, uçak üreticisi ve savunma şirketi Boeing'in hisseleri de yüzde 2,2 düşüş gösterdi.
Kaynak: AA