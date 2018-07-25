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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı
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Dow Jones Sanayi Endeksi 60,17 puan (yüzde 0,24) düşüşle 25.181,77 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,01 puan (yüzde 0,04) azalışla 2.819,39 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 8,82 puan (yüzde 0,11) değer kazanarak 7.849,59 puana yükseldi.

Açılışta, ABD'li otomotiv firması General Motors'un hisseleri yüzde 6,1, uçak üreticisi ve savunma şirketi Boeing'in hisseleri de yüzde 2,2 düşüş gösterdi. 

Kaynak: AA

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