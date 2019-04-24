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New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı
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Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalışla 26.631,14 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 kayıpla 2.931,27 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,02 artışla 8.122,49 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımından uzak olması ve ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ılımlı hale gelmesiyle rekor seviyelere ulaşan New York borsasında bugün risk iştahının azaldığını belirtti.

Kaynak: AA

Dunya.com

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