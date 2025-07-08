New York borsası karışık seyirle açıldı

ABD'nin diğer ülkelere yönelik gümrük tarifeleri ekonomik görünüm üzerinde etkili olmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Dün imzaladığı kararname ile tarife erteleme süresini 9 Temmuz'dan 1 Ağustos'a uzatan ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere tarife mektupları da göndermeye başladı.

Trump, Japonya ile Güney Kore'ye yönelik mektuplarında bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelerle karşılaşacağına dikkati çeken Trump, misilleme durumunda ise tarife oranının artacağını kaydetti.

Trump, Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'a yönelik tarife oranlarını içeren mektupları da paylaştı.

Öte yandan, Trump'ın yeşil enerji teşviklerini sonlandırmaya yönelik kararnameyi imzalamasının ardından bazı güneş enerjisi şirketlerinin hisselerindeki düşüşler dikkati çekti.

Sunrun'un hisseleri yüzde 10'dan fazla, First Solar ile Enphase Energy'nin hisseleri de yüzde 5 civarında değer kaybetti.