New York borsası karışık seyirle açıldı

Yatırımcılar teknoloji devi Nvidia'nın finansal sonuçlarını değerlendirirken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Nvidia'nın geliri, 25 Ocak'ta sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara, net karı da yüzde 94 yükselişle 42,96 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 1 değer kaybetti.

Dün bilançosunu yayımlayan Salesforce'un hisseleri ise 2027 mali yılında zayıf gelir beklentisi açıklamasına karşın hafif yükselişle güne başladı.

Analistler, hızla gelişen yapay zeka ürünlerinin yazılım çözümleri sunan şirketlerin işlerine müdahale edebileceğine dair endişelerin sürdüğünü, bu nedenle bu yıl yazılım ve siber güvenlik hisselerinin baskı altında kaldığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Şubat ile biten haftada 212 bine çıkmasına karşın beklentilerin altında gerçekleşti.