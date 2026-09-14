New York borsası karışık seyirle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 artışla 52.750,88 puana yükselse de hızla yön değiştirerek negatif bölgeye indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 7.611,44 puana ve Nasdaq ‌endeksi yüzde 1,19 kayıpla 26.018,50 puana geriledi.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yapay zeka sistemlerinin kontrol edilmesine ilişkin endişelerin artmasıyla şirketlere "yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme" çağrısında bulundu.

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ve ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, sosyal medya hesaplarından Amodei'ye destek verdi.

Altman, bir röportajında da yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise İrlanda ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Yapay zeka konusunda Çin'in önündeyiz ve açıkçası durumun böyle kalmasını istiyorum, çünkü yapay zeka yarışını kazanan, her şeyi kazanır." dedi.

Yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını düşüreceğine ilişkin endişeler, çip şirketlerinin hisselerinde satış baskısına neden oldu.

Çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3, Intel'in hisseleri yüzde 7 ve Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 8 kayıpla güne başladı.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların seyrinde etkili olmaya devam etti. Irak'tan fırlatılan insansız hava araçlarının Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı doğu-batı petrol boru hattına zarar vermesinin ardından Riyad'ın boru hattını kapatmasıyla Orta Doğu'da gerilim tırmandı.

İran ile Arap ülkeleri arasında Hürmüz'deki durumu görüşmek üzere Umman'da yapılması planlanan toplantı da boru hattı saldırısının ardından ertelendi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, doğu-batı boru hattının yakında faaliyete geçmesini beklediklerini söylerken ülke basınında hasar gören petrol boru hattının onarım çalışmaları nedeniyle birkaç hafta boyunca büyük ölçüde devre dışı kalacağı aktarıldı.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.20 itibarıyla yüzde 4,2 artarak 108,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 3,8 artışla 103,81 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta vereceği faiz kararına odaklandı.

İstihdam piyasasına ilişkin güçlü veriler, yükselen enflasyon beklentileri ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu sonrasında para piyasalarında, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.