New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, çarşamba gününü karışık seyirle tamamladı.
New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 123,50 puan kayıpla (yüzde 0,46) 26.957,86 puana ve S&P 500 endeksi 11,81 puan (yüzde 0,38) düşüşle 3.116,40 puana geriledi.
Nasdaq endeksi ise kapanışta, 15,16 puan (yüzde 0,17) artışla 8.980,77 puana yükseldi.
Endekslerdeki karışık seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.
Kaynak: AA