New York borsası karışık seyirle kapandı

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla vergi indirimi tasarısına ilişkin gelişmeleri takip ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

Powell, "ABD ekonomisi sağlam bir yapıda olduğu sürece, yapılacak en ihtiyatlı şeyin beklemek olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmayacağını söyleyemeyeceğini ifade eden Powell, herhangi bir toplantıda faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmayacağını ve bunun verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını vurguladı.

Powell, tarifeler olmasaydı politika faizini daha fazla düşürmüş olabileceklerini belirterek, tarifelerin büyüklüğünü görünce ve tarifelerin bir sonucu olarak enflasyon beklentileri yükselince beklemeye geçtiklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürürken, herhangi birinin Powell'dan daha iyi Fed başkanlığı yapabileceğini öne sürdü.

Trump, Florida dönüşünde yaptığı açıklamada da tarifelere verilen arayı 9 Temmuz'dan sonraya uzatmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır, düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Japonya ile de ticaret anlaşması yapabileceklerinden şüpheli olduğunu söyleyen Trump, "Bu yüzden onlara bir mektup yazacağım ve 'Size çok teşekkür ediyoruz ve ihtiyacımız olan şeyleri yapamayacağınızı biliyoruz, bu nedenle yüzde 30, yüzde 35 ya da bizim belirlediğimiz rakam neyse onu ödüyorsunuz.' diyeceğim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Senatosu, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesinin amaçlandığı tasarıyı kabul etti.

Trump, vergi indirimi düzenlemesini eleştirmeye devam eden ve bunun ülkenin mali sağlığını büyük ölçüde tehlikeye atacağını savunan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ı hedef aldı.

Sübvansiyonlar olmasaydı Musk'ın "dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalacağını" belirten Trump, "Belki de DOGE'un buna iyice bir göz atmasını sağlamalıyız." dedi.

Trump'ın, Musk'ın şirketlerinin aldığı sübvansiyonların incelenmesi gerektiğini söylemesi sonrasında Tesla hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de JOLTS açık iş sayısı mayısta 7 milyon 769 bin ile Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 49'a yükselmesine rağmen sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

S&P Global tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin imalat sektörü PMI verisi de yukarı yönlü revizyonla 52,9 oldu. Endeks Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de inşaat harcamaları, mayısta yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinden fazla azalış kaydetti.