New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalarak 47.632,00 puana düştü.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.890,59 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,55 artışla 23.958,47 puana yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, aralıkta faiz indirimi olmayabileceğinin sinyalini verirken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.

Fed'den yapılan açıklamada, ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediği, istihdam artışlarının yavaşladığı, enflasyonun yılın başından bu yana arttığı kaydedildi.

Açıklamada, bilanço küçültme sürecinin 1 Aralık itibarıyla sonlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Fed Başkanı Powell da düzenlediği basın toplantısında, "Komitenin bu toplantıdaki tartışmalarında, aralık ayında nasıl ilerleneceği konusunda güçlü şekilde farklı görüşler vardı. Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak. Politika önceden belirlenmiş bir rotada değil." ifadelerini kullandı.

Aralık ayına ilişkin bir karar almadıklarını vurgulayan Powell, "Çok yüksek düzeyde belirsizlik varsa, bu hareket konusunda ihtiyatlı davranmak için bir neden olabilir." diye konuştu.

Powell'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 4,08'e çıktı.

Kurumsal tarafta, dün yapay zeka alanındaki yeni atılımlarını ve çeşitli şirketlerle gittiği işbirliklerini duyurması sonrasında yaklaşık yüzde 5 yükselen Nvidia'nın hisseleri, bugün de yüzde 3 artış kaydetti. Böylelikle Nvidia, piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu.

Boeing'in hisseleri ise bugün yayımladığı bilançosunda, 777X jet programındaki gecikmelerle ilgili yaklaşık 5 milyar dolarlık bir masraf bildirmesi sonrasında yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Beklentilerin üzerinde kar açıklayan telekomünikasyon şirketi Verizon'un hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kazandı.

Öte yandan ABD'de federal hükümetin, Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmasının üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde hala uzlaşmaya varamadı.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuçlar bekleniyor.