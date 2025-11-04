New York borsası karışık seyirle kapandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine dair belirsizliklere karşın yapay zeka alanında şirketlerden gelen anlaşma haberleriyle pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet kapalı kalmaya devam ederken, kritik ekonomik verilerin açıklanamaması belirsizliği gittikçe artırıyor.

Fed sınırlı veriyle yön ararken, Banka yetkililerinden gelen açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Bankanın aralık toplantısında faiz indirimleri konusunda nasıl bir oy kullanacağına karar vermeden önce daha fazla veri görmek istediğini belirtti. Goolsbee, şu anda iş gücü piyasasından çok enflasyon konusunda daha endişeli olduğunu ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Bankanın politika faizini art arda ikinci ayda düşürme kararını desteklediğini ve aralık ayında da bir başka faiz indirimine ilişkin açık fikirli olduğunu belirtti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, para politikasının önceden belirlenmiş bir patikada olmadığını, istihdam ve fiyat istikrarı olmak üzere Bankanın her iki hedefine yönelik risklerin yüksek olduğunu aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran da Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) diğer üyelerine kıyasla enflasyona ilişkin daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğu için para politikasını bu kadar kısıtlayıcı tutmak için bir neden görmediğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 48,7 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşirken, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Şirketlerden gelen haberler de yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Amazon'un, bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS) ile OpenAI'ın 38 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurması sonrası hisseleri yüzde 4 yükseldi.

Microsoft'un veri merkezi işletmecisi IREN ile Nvidia'nın çiplerine erişimi de içeren 9,7 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığının açıklanması sonrası IREN hisseleri yüzde 11,5 değer kazandı.

Ayrıca Microsoft'un 2026-2029 döneminde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 7,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarında kullanılacak Nvidia çipleri için ABD Ticaret Bakanlığından ihracat lisansı aldığını açıklamasına rağmen hisseleri yüzde 0,2 geriledi.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri ise ABD Başkanı Donald Trump'ın dün verdiği bir röportajda şirketin en gelişmiş çiplerinin ABD'li şirketlere ayrılacağını ve diğer ülkelerin bunlara erişemeyeceğini söylemesiyle yüzde 2,2 yükseldi.

Hijyen ürünleri üreten Kimberly-Clark da Tylenol'un üreticisi Kenvue'yu yaklaşık 48,7 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Kimberly-Clark'ın hisseleri yüzde 14,6 gerilerken, Kenvue'nun hisseleri yüzde 12,3 değer kazandı.