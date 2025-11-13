New York borsası karışık seyirle kapandı

ABD'de en uzun süreli hükümet kapanışında sona yaklaşılırken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Senato'da bu hafta kabul edilen, hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısı için gözler Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oylamaya çevrildi.

Oylamanın yerel saatle bu akşam yapılması beklenirken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "uzun ulusal kabusun" biteceğine inandıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın toplantısında, "Cumhuriyetçilerin çabaları sayesinde" kapanmanın sona ereceği konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

Leavitt, "Başkan, hükümetin kapanmasını nihayet imzasını atarak sona erdirmeyi sabırsızlıkla bekliyor ve imzanın bu gece geç saatlerde atılmasını umuyoruz." dedi.

Analistler, kapanma nedeniyle yayımlanması aksayan kritik resmi ekonomik verilerin gelecek hafta açıklanabileceğini belirtirken, Beyaz Saray, ekim ayına dair enflasyon ve istihdam raporlarının hiç açıklanmayabileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta, yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki dalgalanma devam etti. Dün yaşadığı değer kaybıyla piyasalar üzerinde baskı oluşturan çip şirketleri Nvidia ile AMD'nin hisseleri bugün toparlandı.

Nvidia'nın hisseleri, tedarikçilerinden biri olan Foxconn'un karının arttığını bildirmesi sonrasında hafif artış gösterdi.

AMD'nin hisseleri de üst yöneticisinin yapay zeka çiplerine olan taleple şirketin genel gelir artışının yükseleceğini söylemesinin ardından yüzde 9 değer kazandı.

Ancak teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 3, Amazon ile Tesla'nın hisseleri yüzde 2, Alphabet'in hisseleri yüzde 1,5 ve Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 1 geriledi.

Ticaret cephesinde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, katıldığı bir televizyon yayınında, gelecek birkaç gün içinde ABD'de yetiştirilmeyen kahve, muz ve diğer meyveler gibi ürünlere yönelik önemli tarife duyuruları görüleceğini belirterek, "Bu, fiyatları çok hızlı bir şekilde düşürecektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri dolayısıyla elde edilen gelirlerden kişi başı 2 bin dolar temettü ödeneceğini söylemesine yönelik de Bessent, bunun, geliri yıllık 100 bin doların altında olanlara yapılabileceğini ancak henüz karar verilmediğini kaydetti.

Öte yandan, Yüksek Mahkeme,​​​​​​​ Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u kovma talebiyle ilgili davada sözlü duruşmanın 21 Ocak 2026'da yapılacağını bildirdi.