New York borsası karışık seyirle kapandı

Yapay zekayla ilgili endişelerin etkisiyle teknoloji hisselerindeki satış baskısı sürerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarında görev yapabilecek yeni bir yapay zeka aracını duyurması sonrası bazı şirketlerin faaliyetlerinin olumsuz etkilenebileceğine yönelik kaygıların artmasıyla özellikle yazılım şirketlerinin hisseleri baskı altında kalmaya devam etti.

Oracle ve CrowdStrike gibi yazılım şirketlerinin hisseleri sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 1,5 değer kaybetti.

Şirket bilançoları da yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, çip üreticisi Advanced Micro Devices'ın (AMD) gelir tahminlerinin bazı analistlerin beklentilerini karşılayamaması sonrası hisseleri yüzde 17,3 geriledi.

AMD'nin sunduğu görünümün ardından yarı iletken hisselerindeki satışlar yoğunlaştı. Broadcom'un hisseleri yüzde 3,8, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 9,5 ve Applied Materials'ın hisseleri yüzde 6,6 düştü.

Hafta başında bilançosunu açıklayan ve finansal sonuçları beklentileri aşmasının ardından hisseleri yüzde 7'ye yakın yükselen Palantir Technologies'in hisseleri dün yüzde 11,6 geriledi.

Piyasa kapanışının ardından bilançosu açıklanacak Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri de yüzde 2,2 değer kaybetti.

Buna karşın, Super Micro Computer'ın yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan ekipmanlara yönelik talep doğrultusunda yıllık gelir tahminini yükseltmesi sonrası şirketin hisseleri yüzde 13,8 değer kazandı.

İlaç sektöründe ise Eli Lilly'nin geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin gelir ve karının yanı sıra 2026 yılına yönelik beklentilerinin piyasa tahminlerini aşmasıyla hisseleri yüzde 10,4 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı ocak ayında 22 bin kişi artmasına karşın beklentilerin altında kaldı.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ocakta 53,8 değeriyle beklentilerin üzerinde gerçekleşti.