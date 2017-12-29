New York borsası, petrol fiyatları ile yükseldi

29 Aralık 2017

New York borsasında endeksler perşembe gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 63,21 puan (yüzde 0,26) artışla 24.837,51 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,92 puan (yüzde 0,18) kazançla 2.687,54 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 10,82 puan (yüzde 0,16) primle 6.950,16 puana yükseldi.

Noel tatilinin ardından yön bulmakta zorlanan endekslerin alış ağırlıklı seyretmesinde petrol fiyatlarının son 2,5 yılın en yüksek seviyelerinde denge bulmasıyla artan enerji hisseleri etkili oldu. Yüzde 4’ün üstünde değer kazanan Chesapeake Energy Corporation enerji hisselerindeki değerlenmeye öncülük etti.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, son haftanın işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla değişmeyerek 245 bin oldu. Kasım ayına ilişkin mal ticaret açığı ise 69,7 milyar dolarla beklentinin üstünde gerçekleşti.

Ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,6 milyon varil ve haftalık ham petrol üretimi 35 milyon varil geriledi.

Kaynak: AA