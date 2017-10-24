New York borsası pozitif başladı
Dün rekorla açılan New York borsası daha sonra satıcılı bir seyir izleyerek günü düşüşle tamamlamıştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,71 artıda başlayarak rekor tazelerken, Standard & Poor's yüzde 0,22, Nasdaq yüzde 0,18 artıda açıldı.
New York borsasında endeksler güne yükselişle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 166,36 puanlık (yüzde 0,71) artışla 23.440,32 puana ulaştı ve rekor seviyeden açıldı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 5,67 puanlık (yüzde 0,22) yükselişle 2.569,86 puana tırmanırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 11,76 puan (yüzde 0,18) değer kazanarak 6.598,59 puana çıktı.
Endeksler dün günü düşüşle tamamlamıştı.
Kaynak: AA