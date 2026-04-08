New York borsası ralliyle açıldı

ABD ve İran arasında iki haftalık ateşkes sağlanması sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala Pakistan'ın arabuluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin yaptığı duyuruda, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, İran ile yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini aktararak, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran yönetiminden yapılan açıklamada da ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesinin hedeflediği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bu sürede Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını söyledi.

Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik ateşkese gidildiği ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin sağlanabileceğine yönelik açıklamaların ardından petrol fiyatları sert düştü.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 16 azalarak 91,54 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 18'e yakın azalışla 93,04 dolara geriledi.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüştüklerini ve görüşmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Trump ayrıca, İran'a askeri silah tedarik eden ülkelerin ABD'ye sattıkları tüm malların "derhal yüzde 50 gümrük vergisine tabi tutulacağını" ve bu uygulamanın ivedilikle yürürlüğe gireceğini vurguladı.

Kurumsal tarafta, çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarından en çok etkilenen sektörlerden biri olan hava yolu şirketlerinin hisselerinde ateşkes sonrası yaşanan artışlar dikkati çekti.

United Airlines'ın hisseleri yüzde 13, American Airlines'ın hisseleri yüzde 12 ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 11 değer kazandı.

Enerji şirketlerinin hisseleri ise petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası baskı altında kalırken, Occidental Petroleum ile Diamondback Energy'nin hisseleri yüzde 9'un üzerinde, ExxonMobil'in hisseleri yüzde 7'ye yakın ve Chevron'un hisseleri yüzde 5'ten fazla geriledi.

ABD-İran ateşkesi ayrıca, kripto varlık fiyatlarını ve bu sektörle ilişkili şirketlerin hisselerini yukarı çekti. Önemli miktarda kripto varlığa sahip yazılım şirketi Strategy'nin hisseleri yüzde 8'den fazla arttı.