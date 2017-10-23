New York borsası rekorla açıldı
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi, Standard & Poor's ve Nasdaq Teknoloji Endeksi haftaya rekor kırarak başladı.
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe rekor seviyelerden başladı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Dow Jones endeksi 165,59 puan ile rekor seviyeye yükselmişti.
Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 15,40 puanlık (yüzde 0,07) artışla 23.344,03 puana ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 2,49 puanlık (yüzde 0,10) yükselişle 2.577,70 puana tırmandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 8,43 puan (yüzde 0,13) değer kazanarak 6.637,49 puana çıktı.
Böylece her 3 endeks, güne rekor seviyelerden başlamış oldu.
Kaynak: AA