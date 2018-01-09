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New York borsası rekorla açıldı

New York borsası, ABD'li yatırım bankalarının hisselerindeki artışla güne rekorlarla başladı.

New York borsası rekorla açıldı
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New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 42,37 puan (yüzde 0,17) artışla 25.325,37 puana ulaştı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 4,16 puan (yüzde 0,15) yükselişle 2.751,87 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 17,27 puan (yüzde 0,24) değer kazanarak 7.174,66 puana yükseldi. Böylece, her iki endeks güne rekor seviyelerden başlamış oldu.

Açılışta, ABD'li yatırım bankalarından Citigroup ve Bank of America'nın hisseleri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,7 prim yaptı.

Kaynak: AA

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