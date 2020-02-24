New York borsası sert düşüşle açıldı

24 Şubat 2020

New York borsası, koronavirüs salgınına yönelik endişelerin artmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta, Dow Jones endeksi yaklaşık 988 puan değer kaybetti ve yüzde 3,41 azalışla 28.004,19 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 3,18 düşüşle 3.231,61 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 4,22 azalışla 9.172,81 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, Çin'den yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarının artmasının endekslerde sert düşüşe neden olduğunu belirtiyor.

Çin'de salgın nedeniyle ölümler devam ederken, İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış, küresel ekonominin olmsuz etkileneceği yönündeki endişelerin de artmasına neden oluyor.

Ayrıca, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ocakta eksi 0,25 değerini alarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Geçen yıl aralık ayında eksi 0,51 olarak kaydedilen Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin, bu ay eksi 0,92 seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

Kaynak: AA