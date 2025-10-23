New York borsası yatay seyirle açıldı

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden artacağına yönelik endişeler ve Tesla'nın beklentileri karşılamayan finansal sonuçlarıyla pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara misilleme olarak bu ülkeye yönelik yazılım destekli ihracatı sınırlamayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerle, iki ülke arasındaki ticaret gerilimine dair endişeler gündemde kalmaya devam etti.

Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olası görüşmesine ilişkin karışık mesajlar vermesi de belirsizliği artırırken, ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik müzakerelerin yeni turunun 24-27 Ekim tarihlerinde Malezya'da yapılacağı bildirildi.

Bilanço sezonu da yakından izlenirken, dün piyasa kapanışının ardından finansal sonuçlarını açıklayan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azaldığını bildirdi. Gelirinin beklentileri aşmasına karşın kardaki düşüş nedeniyle Tesla hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

ABD'li teknoloji şirketi IBM'in hisseleri de gelir ve karının üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine rağmen bulut yazılımı birimindeki büyümenin yavaşlamasıyla yüzde 5'i aşkın geriledi.

Analistler, bugün piyasa kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak Intel’in finansal sonuçlarının da yakından izleneceğini belirtti.

Ayrıca, ABD yönetiminin Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine almasının ardından petrol fiyatlarında yaşanan sıçramayla enerji hisselerinde yükseliş görüldü. ABD'li enerji şirketlerinden Chevron ve Exxon Mobil'in hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmasının 23'üncü gününe girilirken, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar bütçe konusunda hala uzlaşmaya varamadı.

ABD Senatosu'nda dün 12'nci kez yapılan oylamada da geçici bütçe tasarısı, geçmesi için gereken 60 oya ulaşamadı.