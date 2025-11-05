New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 47.070,06 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 6.768,48 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 23.355,29 puana çıktı.
Yapay zeka hisselerinin değerlemelerine ilişkin endişeler sürerken ABD'de özel sektör istihdamının ekimde beklentilerin üzerinde artmasının ardından pay piyasalarında, açılışta yatay bir seyir izlendi.
ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşarken, bu durum ekonomik veri akışında gecikmelere yol açmayı sürdürüyor.
Ekonominin durumuna ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar alternatif göstergeleri yakından izliyor.
Ülkede bugün ADP tarafından açıklanan veriler, özel sektör istihdamının ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttığını gösterdi.
Analistler, özel sektör istihdamında ekim ayında yaşanan toparlanmanın iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişeleri bir miktar yatıştırdığını belirtti.
Şirketlerin bilançoları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.
Super Micro Computer'un hisseleri, finansal sonuçlarının beklenenden zayıf gelmesiyle yüzde 7'yi aşkın düştü.
Pinterest'in hisseleri de şirketin hisse başına karının üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamaması ve dördüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 20 değer kaybetti.
McDonald's'ın hisseleri ise restoran zincirinin satışlarının üçüncü çeyrekte artmasıyla yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği tarifelerle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkilerini aşıp aşmadığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi'nde bugün yapılacak sözlü duruşma yakından takip edilecek.