New York borsası yatay seyirle açıldı
New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımlanacak toplantı tutanakları öncesi güne yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,05 azalışla 48.438,49 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 6.904,37 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 23.464,92 puana indi.
Teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle yaşanan kayıpların ardından pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.
Analistler, yapay zeka odaklı şirketlerde yüksek değerlemelere ilişkin endişelerin gündemde kalmayı sürdürdüğünü belirtti.
Fed'in 9-10 Aralık'ta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar yatırımcıların odağında yer alırken, analistler, söz konusu tutanakların faiz oranlarının geleceğine ilişkin yetkililer arasındaki görüş ayrılıkları ile ekonomik risklerin nasıl değerlendirildiğine dair ipuçları sunacağını kaydetti.