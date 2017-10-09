New York borsası yeni haftaya karışık başladı
Yeni haftaya karışık seyirle başlayan New York borsasında; Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,03 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,08 gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,03 yükseldi.
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 6,76 puan (yüzde 0,03) düşüşle 22.766,91 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,95 puan (yüzde 0,08) azalışla 2.547,38 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 1,79 puan (yüzde 0,03) değer kazanarak 6.591,97 puana yükseldi.
Kaynak: AA