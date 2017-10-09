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New York borsası yeni haftaya karışık başladı

Yeni haftaya karışık seyirle başlayan New York borsasında; Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,03 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,08 gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,03 yükseldi.

New York borsası yeni haftaya karışık başladı
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 6,76 puan (yüzde 0,03) düşüşle 22.766,91 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 1,95 puan (yüzde 0,08) azalışla 2.547,38 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 1,79 puan (yüzde 0,03) değer kazanarak 6.591,97 puana yükseldi.

Kaynak: AA

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