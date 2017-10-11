New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne alış ağırlıklı başladı. Dün, Dow Jones Endeksi günü rekor seviyeden tamamlamıştı.
New York borsası açılışında, Dow Jones Sanayi Endeksi 14,34 puan (yüzde 0,06) artışla 22.845,02 puana ulaştı ve rekor seviyeden açıldı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 0,75 puan (yüzde 0,03) değer kazanarak 2.551,39 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 1,88 puan (yüzde 0,03) artışla 6.589,13 puana yükseldi.
Dün, perakende zinciri Walmart'ın hisse başına değeri yüzde 4,5 artış kaydederken, Dow Jones Endeksi de günü rekor seviyeden tamamlamıştı.
Walmart'dan dün yapılan açıklamada, şirketin gelecek seneki e-ticaret satışlarının yüzde 40 artmasının beklendiği belirtilmişti.
Kaynak: AA