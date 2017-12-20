New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne vergi tasarısının ABD Senatosu’ndan geçmesinin ardından yükselişle başladı.
New York borsasında, açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 80,31 puan (yüzde 0,32) artışla 24.835,06 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,71 puan (yüzde 0,25) kazançla 2.688,18 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 27,16 puan (yüzde 0,39) değer kazanarak 6.991,01 puana çıktı.
Endekslerin üzerinde vergi tasarısının Senato’da sabaha karşı yapılan oylamada kabul edilmesi etkili oldu. Ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişikliklerini öngören tasarı, ABD Temsilciler Meclisi’nde bugün yapılacak nihai oylamanın ardından Başkan Donald Trump’ın imzasına sunulacak.
Kaynak: AA