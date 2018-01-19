New York borsası yükselişle açıldı
New York borsasında endeksleri haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 31,39 puan (yüzde 0,12) artışla 26.049,20 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,00 puan (yüzde 0,25) yükselişle 2.805,03 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 18,78 puan (yüzde 0,26) değer kazanarak 7.314,82 puandan açıldı.
Açılışta, teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 0,4 artarken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisse başına değeri yüzde 0,5 prim yaptı.
Kaynak: AA