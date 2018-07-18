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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle güne alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası güne alış ağırlıklı başladı.  

Dow Jones Sanayi Endeksi 14,85 puan (yüzde 0,06) artışla 25.134,74 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,59 puan (yüzde 0,09) yükselişle 2.812,14 puana yükseldi. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4,10 puan (yüzde 0,05) değer kazanarak 7.859,22 puana ulaştı. 

Açılışta, ABD'li teknoloji şirketlerinden Intel'in hisseleri yüzde 0,2, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 0,3 artış gösterdi. E-ticaret devi Amazon'un hisseleri de yüzde 0,2 yükseldi. 

Kaynak: AA

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