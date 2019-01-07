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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsasında açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 23.460,65 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kazançla 2.532,91 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazancıyla 6.752,95 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına ara verebileceği beklentilerinin risk iştahını artırdığını belirterek, bu hafta ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de başlayacakları ticaret müzakereleri, halen kapalı olan federal hükümete ilişkin gelişmeler, Fed toplantı tutanakları ile Fed üyelerinin hafta boyunca sürecek konuşmalarının takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Dunya.com

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