New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsasında endeksler, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 26.418,50 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 kazançla 2.909,24 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 7.989,82 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ticaret görüşmelerinde son dönemece yaklaşıldığını belirttiğine dair haberler ve şirketlerin karlarının iyi gelmesinin piyasalarda risk iştahını artırdığını ifade ett
Kaynak: AA