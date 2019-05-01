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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası, güne güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artışla 26.654,89 puan, S&P endeksi yüzde 0,21 primle 2.951,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 yükselişle 8.127,14 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, bu akşam 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Dunya.com

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