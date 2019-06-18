ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de endeksler, güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,51 artışla 26.245,22 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,57 kazançla 2.906,05 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 7.914,42 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak faiz toplantısında yetkililerin faiz indirimi konusunu tartışmasının beklendiğini belirterek, bu kapsamda tutanaklarda yer alan ifadeler ile Fed Başkanı Jerome Powell'in değerlendirmelerinin ipucu vermesi açısından önemli olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap