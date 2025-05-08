New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,55 artarak 41.341,55 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 artışla 5.669,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 kazançla 17.927,09 puana çıktı.

Trump yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurmasından bu yana ilk anlaşma haberinin gelmesiyle pay piyasalarında pozitif seyir izleniyor.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, "saygın bir ülkenin" temsilcileriyle önemli ticaret anlaşmasına ilişkin bugün basın toplantısı düzenleneceğini duyurmuştu.

Trump, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada da bu anlaşmanın İngiltere ile yapıldığını belirtti.

İngiltere ile yapılan anlaşmanın, duyurdukları "ilk büyük anlaşma" olduğunu kaydeden Trump, bu anlaşmanın ikili ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Trump, müzakere aşamasındaki diğer birçok anlaşmanın da yakın zamanda duyurulacağını açıkladı.

İşletmelerin tarife kaynaklı belirsizliği nasıl yönettiğine dair daha fazla bilgi için bilançolar da yatırımcılar tarafından takip edilmeyi sürdürürken, restoran zinciri Krispy Kreme bu yıla ilişkin tahminlerini geri çeken son şirket oldu. Şirketin hisseleri yüzde 24'ün üzerinde değer kaybetti.

Trump yönetiminin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminden kalma yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlandığına ilişkin haberler sonrası teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş devam etti.

ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 0,5 yükselirken, Intel'in hisseleri yüzde 2'nin, AMD'nin hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Mayıs ile biten haftada 228 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.