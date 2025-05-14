New York borsası yükselişle açıldı

ABD-Çin ticaret geriliminde azalmanın ve beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin desteklediği pay piyasalarında, açılışta pozitif seyir izlendi.

Geçen hafta İngiltere ile ticaret anlaşması açıklayan ABD, hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirdiği tarife müzakereleri sonrasında da Çin ile geçici anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma kapsamında 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 günlüğüne yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 125'ten yüzde 10'a düşüreceği bildirilmişti.

Analistler, ABD ve Çin'in tırmanan tarife gerilimine ara vermesi ve küresel ekonomik yavaşlamayı önlemek için ortak çabada bulunmasının yatırımcıların iyimserliğini artırdığını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86'ya çıkarken, başvurular yüzde 1,1 arttı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gerçekleştireceği ziyaretler ve yapacağı açıklamalarla ticaret cephesindeki gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Yarın açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinin de beklendiğini aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın vereceği mesajların da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.