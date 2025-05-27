New York borsası yükselişle açıldı

Dün Anma Günü tatili dolayısıyla kapalı olan ABD pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününün açılışında tarife geriliminin azalmasıyla pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesi sonrasında AB'ye 1 Haziran'dan itibaren uygulanmasını önerdiği yüzde 50 tarifelerin 9 Temmuz'a ertelendiğini duyurmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett de bu hafta muhtemelen birkaç anlaşma daha yapılabileceğini umduğunu ve bazılarını bitirmeye yakın olduklarını belirterek, ancak bunun Trump'a bağlı olduğunu kaydetti.

Hassett ayrıca, Hindistan'ın ticaret anlaşmasını bitirmeye yakın oldukları ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Analistler, ABD'nin değişken tarife politikası ve gümrük vergilerinin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklere rağmen, AB'ye yönelik tarife ertelemesinin piyasalarda iyimserliği desteklediğini ifade etti.

Öte yandan piyasaların açılışından hemen önce Truth Social hesabından paylaşımda bulunan Trump, AB'nin tarife müzakereleri için toplantı tarihi belirlemek üzere aradığını belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, nisanda aylık bazda yüzde 6,3 düşüş gösterdi.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 3,4 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler bu hafta, çip şirketi Nvidia ile Costco ve Best Buy gibi perakendecilerin finansal sonuçlarının yanı sıra, ABD Merkez Bankasının son para politikası toplantısının tutanakları ve ülke ekonomisine dair büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirtti.