New York borsası yükselişle açıldı

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ile Trump yönetiminin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü tarife müzakereleri yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasalarında açılışta hafif yukarı yönlü bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla son dönemde tırmanan ticaret geriliminin ardından Trump ile Şi'nin görüşmesi beklenirken, iki liderin bugün telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.

Makroekonomik veri tarafında ise Trump yönetiminin ticaret politikalarının belirsizliklere yol açtığı bu dönemde ABD ekonomisinin durumuna ilişkin daha fazla bilgi için dış ticaret ile iş gücü piyasasına ilişkin veriler yakından takip edildi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda yüzde 55,5 azalarak 61,6 milyar dolar olurken, Eylül 2023'ten sonraki en düşük seviyeyi gördü.

ABD'nin ihracatı nisanda bir önceki aya göre yüzde 3 artarak rekor tazelerken, ithalatı aynı dönemde yüzde 16,3 azaldı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 31 Mayıs ile biten haftada 247 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısı, Ekim 2024'ün ilk haftasından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği de 2025'in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, Trump yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağından endişe edildiğini belirterek, tarife belirsizliklerinin ABD ekonomisini nasıl etkilediğine dair daha fazla ipucu için yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yatırımcılar tarafından dikkatle izleneceğini ifade etti.