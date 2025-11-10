New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artarak 47.095,06 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 artışla 6.785,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,52 kazançla 23.354,85 puana çıktı.

ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, dün hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varırken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin en uzun süreli kapanışının sona ermesine yönelik sürecin önünü açtı.

Hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısı, Senato'da yapılan prosedür oylamasında 40'a karşı 60 oyla kabul edildi.

Tasarının Senato'da yapılacak nihai oylamadan geçerse Temsilciler Meclisi'nde de görüşülmesi, burada da kabul edilirse ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamasıyla hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

Analistler 41'inci güne giren kapanmanın etkilerinin hava trafiğinin azaltılması ve gıda kuponlarına fon sağlanamaması gibi nedenlerle giderek arttığını belirterek, ancak Senato'daki uzlaşmanın yatırımcılara hükümetin yeniden açılacağına dair umut verdiğini kaydetti.

Hükümetin yeniden açılacağına dair beklentilerle hava yolu şirketlerinin hisselerindeki artışlar dikkati çekti.

United Airlines ile Alaska Air'in hisseleri yüzde 3'e yakın, American Airlines ile JetBlue Airways'in hisseleri yüzde 2,5 ve Delta Air Lines'ın hisseleri yüzde 2 değer kazandı.

Yüksek değerlemelere ilişkin endişelerle geçen hafta kayıplar gören bazı teknoloji şirketi hisseleri, kapanmanın sona ermesi beklentilerinin yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla yükselişe geçti. Çip şirketi Nvidia'nın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Broadcom'un hisseleri de yüzde yaklaşık yüzde 3 arttı.