New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 46.108,39 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artışla 6.622,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 kazançla 22.473,79 puana tırmandı.

Fed'in faiz indirimine dair beklentilerin zayıflaması ve teknoloji hisselerine ilişkin yüksek değerleme endişeleri sürerken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Para piyasalarında Fed'in aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50 seviyesinde fiyatlanmaya devam ederken, faiz indirimi beklentilerinin seyri açısından Bankanın bugün yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar önem taşıyor.

Piyasalarda bu yıl yapay zeka odaklı yükselişin dikkat çeken şirketlerinden Nvidia'nın bugün piyasa kapanışının ardından açıklanacak finansal sonuçları da yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'li perakende şirketlerinin bilançoları da takip edilirken dün Home Depot'nun ardından bugün Target, Lowe's ve TJX finansal sonuçlarını açıkladı.

Target'ın hisseleri, şirketin satışlarının üçüncü çeyrekte düşmesi ve bu yıla ilişkin kar tahminini aşağı yönlü revize etmesi sonrası yüzde 0,9 geriledi.

TJ Maxx, Marshalls ve Home Goods'un ana şirketi TJX'in hisseleri gelir ve karının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 0,1 yükseldi.

Lowe's'un hisseleri ise şirketin satışlarının üçüncü çeyrekte artmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının geçen hafta sona ermesinin ardından bu hafta açıklanmaya başlayan ekonomik veriler de yakından izlenirken bugün açıklanan veriler ülkenin dış ticaret açığının ağustosta azaldığını gösterdi.

Buna göre, ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta yüzde 23,8 azalarak 59,6 milyar dolara indi.

Federal hükümetin kapalı olduğu süreçte açıklanamayan kritik verilerden biri olan istihdam raporunun ise yarın açıklanması bekleniyor.