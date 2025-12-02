New York borsası yükselişle açıldı

Tahvil faizlerindeki yükseliş ve kripto para piyasasındaki satış baskısının etkisiyle dün negatif seyir izlenen pay piyasalarında, yeni işlem gününün açılışında yukarı yönlü bir hareket görüldü.

ABD'de bu hafta açıklanacak önemli makroekonomik veriler, yatırımcılar tarafından beklenirken, dün yayımlanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Ülkede yarın yayımlanacak ADP özel sektör istihdam raporu ile cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi yatırımcıların odağında bulunuyor. ADP raporunun iş gücü piyasasına dair sinyaller vermesi, Kişisel Tüketim Harcamaları fiyat endeksinin de enflasyon görünümüne yönelik önemli ipuçları sunması bekleniyor.

Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta alacağı para politikası kararları açısından büyük önem taşırken, Bankanın 9-10 Aralık'ta yapılacak bu yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentileri güçlü kalmaya devam ediyor.

Kurumsal tarafta ise ABD'li uçak üreticisi Boeing'in, gelecek yıl 737 ve 787 uçaklarının teslimatlarının artmasını beklediğini açıklaması sonrası hisseleri yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

Warner Bros Discovery'nin hisseleri de Netflix'in şirketin eğlence ve yayın varlıkları için ikinci turda büyük ölçüde nakit içeren bir teklif sunduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 1'e yakın yükseldi.