New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artarak 48.186,71 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,96 artışla 6.785,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,41 kazançla 23.012,09 puana yükseldi.

Makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken enflasyon verileri sonrası pay piyasaları güne pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon bu dönemde yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ayrıca ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 13 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 224 bine geriledi.

Analistler, ABD'de hükümetin kapanmasının ardından ekim ayı okumalarının eksikliği nedeniyle yatırımcıların verileri temkinli bir şekilde değerlendirdiğini, ancak enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını daha da düşürmesi için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Kurumsal tarafta da yarı iletken şirketi Micron'un, dün piyasaların kapanmasının ardından açıklanan bilançosunda bellek çiplerine yönelik güçlü talebe işaret etmesi ve üç aylık finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası hisseleri yüzde 14'ün üzerinde değer kazandı.