New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarak 48.661,27 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 6.819,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artarak 23.003,04 puana tırmandı.

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını sürdürmesi ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik endişelerle risk algısının yükseldiği pay piyasalarında, Trump'ın Davos'daki açıklamalarıyla açılışta pozitif seyir izlendi.

Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun 56. Yıllık Toplantıları'nda yaptığı konuşma piyasaların odağında bulunurken, ABD Başkanı Trump Grönland konusunda mesajlar verdi.

Ulusal güvenlik gerekçeleriyle Grönland'a ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Trump, bu nedenle ABD'nin Grönland'ı alma konusunu görüşmek üzere acil müzakereler yapılmasını talep ettiğini aktardı.

Trump, bölgenin kontrolünü ele alma konusunda "güç kullanmayacağını" belirtti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife getirileceğini, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.