New York borsası yükselişle açıldı

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Dow Jones endeksi yataya yakın seyirle 51.937,56 puanla açılış yaptı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarak 7.524,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 26.493,82 puana yükseldi.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyona ilişkin endişeleri hafifletmesiyle hafta başında yükselişin görüldüğü pay piyasalarında, dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün açılışta çip hisselerindeki toparlanmanın desteğiyle pozitif görünüm öne çıktı.

Yatırımcıların odağında Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar bulunurken, bankanın Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Kararın ardından Warsh'ın düzenleyeceği ilk basın toplantısında enflasyon, iş gücü piyasası ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmeleri ile para politikasının geleceğine yönelik vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

Fed ayrıca toplantı sonrasında büyüme, enflasyon ve işsizlik tahminlerini içeren güncel ekonomik projeksiyonlarını yayımlayacak. Politika yapıcıların faiz beklentilerini ortaya koyan noktasal grafik (dot plot) de yatırımcılar tarafından değerlendirilecek.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata dair gelişmeler takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada İran ile mutabakata ilişkin "Hoşuma gitmezse, uygun şekilde davranmazlarsa, başlarının tam ortasına bombaları bırakırız." ifadelerini kullandı.