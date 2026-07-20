New York borsası yükselişle açıldı

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Geçen hafta çip hisselerinde yaşanan sert satışlar ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle negatif seyrin öne çıktığı pay piyasaları, yeni haftaya pozitif başlangıç yaptı.

Çip üreticilerinin hisselerindeki toparlanma, piyasalardaki yukarı yönlü seyri destekledi.

Yatırımcıların odağında bu hafta hız kazanacak bilanço sezonu bulunurken, Alphabet, Tesla, Intel ve IBM'in de aralarında olduğu büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar yakından takip edilecek.

Öte yandan, Orta Doğu'da tırmanan gerilim risk iştahını sınırlamayı sürdürürken, ABD ile İran arasında devam eden karşılıklı saldırılar petrol fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi'nin, İran'ın ulusal çıkarlarının gözetilmesi halinde ABD ile müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğu yönündeki açıklamaları ise diplomatik çözüme yönelik umutları artırdı.