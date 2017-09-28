New York borsası yükselişle kapandı
New York borsası, ekonomik büyümedeki yukarı yönlü revizyonun ardından günü kazançlarla tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 40,49 puan (yüzde 0,18) artışla 22.381,20 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 3,02 puan (yüzde 0,12) yükselişle 2.510,06 puana ulaştı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi 0,19 puan değer kazanarak 6.453,45 puanla yatay seviyeden kapandı.
ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıklanan verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı yüzde 3’ten yüzde 3,1'e revize edildi.
Kaynak: AA