New York borsası yükselişle kapandı

27 Ekim 2017

New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü kazançlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 33,33 puan (yüzde 0,14) artışla 22.434,19 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 20,66 puan (yüzde 0,81) yükselişle 2.581,06 puana tırmandı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,49 puan (yüzde 2,2) değer kazanarak 6.701,26 puana ulaştı. Böylece, endeks, Kasım 2016'dan beri en büyük günlük kazancını elde etti.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,2 prim yaptı. Her iki endeks yedi hafta üst üste yükseliş elde etti.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de bu hafta yüzde 1,1 artış kaydederken, beş hafta art arda yatırımcılara kazandırmış oldu.

Kaynak: AA