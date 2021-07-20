New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,62 artarak 34.511,99 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,52 kazançla 4.323,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 artışla 14.498,9 puana yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artışın küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişelerle dün sert kayıplar yaşayan endeksler, bugün hızlı bir toparlanma gösterdi.

Analistler, yatırımcıların COVID-19 salgınına dair endişelere rağmen ABD'nin ekonomik toparlanması konusunda iyimser olduğunu ve şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarını takip ettiğini belirtti.

COVID-19 salgınına ilişkin endişelerle düşüş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,13 seviyelerine gerilemesinin ardından yüzde 1,22'lere çıktı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede konut başlangıçları, haziranda yüzde 6,3 artışla 1 milyon 643 bine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken; inşaat izinleri yüzde 5,1 azalışla 1 milyon 598 bine düştü.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı ise 30 bin seviyesinin altına geriledi.