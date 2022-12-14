New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de kasım ayında beklenenden fazla yavaşlama kaydeden enflasyon verisinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,30 artışla 34.108,64 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artarak 4.019,65 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 kazançla 11.256,81 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi ülkede enflasyonun yıllık bazda yavaşlayışını beşinci aya taşıması sonrası pay piyasalarında gün boyu pozitif bir seyir hakim oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az arttı. Böylece, ABD'de enflasyon yıllık bazda Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 6 artış ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Analistler, kasım ayı enflasyonunda tahminlerin üzerindeki yavaşlamanın, Fed'in faiz artış hızında yavaşlamaya gitmesine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın yüzde 79,4 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yüzde 20,6 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceği tahmin edildi.

Analistler, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'ndan (FOMC) çıkacak kararların piyasaların odağında olduğunu, para politikası karar metnindeki değişiklikler ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.