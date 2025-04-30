New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puan değer kazandı ve yüzde 0,75 artarak 40.527,62 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.560,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 kazançla 17.461,32 puana çıktı.

Yatırımcılar, tarifelere dair gelişmeleri değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, tarifelerinin yerli otomobil üreticilerine etkisini hafifletmeye yönelik kararnameye ilişkin, "Sadece bu küçük geçiş sürecinde onlara yardımcı olmak istedik, kısa vadede. Eğer parça alamazlarsa onları cezalandırmak istemiyoruz." diye konuştu.

Hindistan ile ticaret görüşmelerinin de "harika" gittiğini söyleyen Trump, bir anlaşma yapılacağını düşündüğünü kaydetti.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise bir ülkeyle ticaret anlaşmasına varıldığını belirterek, "Bir anlaşma yaptım ama Başbakanlarının ve parlamentolarının onay vermesini beklemem gerekiyor." ifadesini kullandı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de mal ticareti açığı, martta bir önceki aya göre yüzde 9,6 artarak 162 milyar dolara yükselirken, tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Analistler, ABD'nin gümrük vergisi tehditlerinin şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine neden olduğuna dikkati çekerek, tarifelerden kaçınmak üzere yapılan erken ithalatın ülkenin mal ticareti açığını yükselttiğini belirtti.

Ülkede S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 3,9 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamaya işaret etti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 7,9 puan azalışla 86'ya inerken üst üste beşinci ayda düşüş kaydetti.

Ülkede JOLTS açık iş sayısı da martta 7 milyon 192 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, yatırımcıların tarifelerin ekonomik etkilerine dair daha fazla ipucu için şirket bilançolarını takip ettiğini aktararak, yarın açıklanacak ilk çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini ve cuma günü yayımlanacak nisan ayına dair istihdam verilerinin de beklendiğini ifade etti.