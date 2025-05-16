New York borsası yükselişle kapandı

ABD ve Çin'in geçici tarife anlaşması ile yavaşlayan enflasyon verileri yatırımcıların iyimserliğini beslemeye devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Endekslerdeki haftalık kazanç, Dow Jones için yaklaşık yüzde 3, S&P 500 için yüzde 5 ve Nasdaq için yüzde 6 oldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'er arttı.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı da nisanda yüzde 1,6 artarken, ülkede verilen inşaat izni sayısı ise yüzde 4,7 düştü.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de art arda beşinci ayda düşüş gösterdi. Mayısta 50,8'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeks, Haziran 2022'den bu yana en düşük seviyeyi ve tüm zamanların da en düşük ikinci seviyesini kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 7,3'e tırmanarak 1981'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.