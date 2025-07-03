New York borsası yükselişle kapandı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri geride bırakırken, pay piyasalarında pozitif izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam haziranda 147 bin kişi yükseldi, işsizlik oranı ise yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 28 Haziran ile biten haftada 233 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Analistler, bugünkü güçlü istihdam verilerinin ABD'de iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişeleri yatıştırdığını belirtti.

Verilerin yayımlanmasının ardından ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 7 baz puan artışla yüzde 4,36'ya kadar çıktı.

Para piyasasındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuzda faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 5'in altına geriledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Fed'in temmuz ayında politika faizini düşürmemesi durumunda eylülde daha yüksek oranda faiz indirimi yapılabileceğini düşündüğünü söyledi.

Ülkenin dış ticaret açığı ise mayısta yüzde 18,7 artışla 71,5 milyar dolara çıkarken, ihracatı yüzde 4, ithalatı yüzde 0,1 azaldı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 50,8'e yükseldi. S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi ise haziranda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalışla 52,9'a indi.

Ülkede fabrika siparişleri, mayısta yüzde 8,2 ile beklenenden fazla artış kaydetti.

Analistler, makroekonomik verilerin yanı sıra ticaret müzakereleri ve bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanması beklenen vergi indirimi tasarısına dair gelişmelerin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

ABD'de Bağımsızlık Günü tatili dolayısıyla bugün erken kapanan New York Borsası, yarın da işleme kapalı olacak.