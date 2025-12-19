New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 47.951,85 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,79 artışla 6.774,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kazançla 23.006,36 puana yükseldi.

Makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de kasımda eylül ayına göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon bu dönemde yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Ayrıca ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 13 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 224 bine geriledi.

Analistler, ABD'de hükümetin kapanmasının ardından enflasyona ilişkin ekim ayı okumalarının eksikliği nedeniyle yatırımcıların verileri temkinli bir şekilde değerlendirdiğini, ancak enflasyondaki yavaşlama işaretlerinin Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını daha da düşürmesi için zemin hazırlayabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini olumlu yorumladı. Goolsbee, "Bunun sadece bir ay olduğunun farkındayım ve tek bir aya fazla anlam yüklemek istemezsiniz ama bu iyi bir aydı." ifadesini kullandı.

Goolsbee, enflasyonun daha fazla faiz indirimi gerektirecek ölçüde düştüğünden emin olmak için daha fazla ekonomik veri görmek istediğini ifade etti.

Kurumsal tarafta da yarı iletken şirketi Micron'un, çarşamba günü piyasaların kapanmasının ardından açıklanan bilançosunda bellek çiplerine yönelik güçlü talebe işaret etmesi ve üç aylık finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi sonrası hisseleri yüzde 10,2 değer kazandı.

Trump Media & Technology Group'un hisseleri de füzyon enerjisi şirketi TAE Technologies ile toplam değeri 6 milyar doları aşan birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurmasının ardından yüzde 41,9 yükseldi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi gelecek yıl mayıs ayında dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimi seçeceğine dair gelişmeler de gündemdeki yerini korurken Trump, Fed'in başına geçecek yeni ismi birkaç hafta içinde açıklayacağını söyledi.