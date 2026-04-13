New York borsası yükselişle kapandı

ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlikle pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde taraflar, özellikle nükleer materyaller ile Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında anlaşmazlığa düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, söz konusu görüşmelere dair açıklamasında, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" bildirdi.

Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'ın elinde kalan gemilerin Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulundu.

Beyaz Saray'da da basın mensuplarının İran ile ilgili sorularını yanıtlayan Trump, yeni bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu ima etti.

Trump, "İran ile birçok konuda anlaştık, ama nükleer konusunda anlaşmadık, ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşmaz olmaz." dedi.

ABD Başkanı ayrıca, İranlıların bu sabah kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini öne sürdü.

Analistler, tarafların Pakistan'daki müzakerelerinden anlaşma çıkmaması ve Trump'ın ablukaya dair açıklamalarının tedirginliğe yol açtığını ancak anlaşmaya dair beklentilerle pay piyasalarının toparlandığını belirtti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 3 artarak 98,13 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,3 artışla 97,82 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta ise Goldman Sachs'ın hisseleri, bugün açıkladığı bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine karşın yaklaşık yüzde 2 azalışla günü tamamladı.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ikinci el konut satışları martta yüzde 3,6 azalarak Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.